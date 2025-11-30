Le chiamate dalla procura col carabiniere e con gli avvocati | le 48 ore di contatti anomali di Sempio
A poco più di due settimane dalla chiusura dell'incidente probatorio dell' omicidio di Garlasco, la percezione che si ha all'esterno della procura di Pavia e di quella di Brescia, che stanno indagando è che il quadro, almeno per quanto riguarda la parte inquirente, sia completo. O comunque che quasi tutti i pezzi del puzzle siano andati al proprio posto. Uno di questi pezzi è rappresentato dallo scambio di telefonate che è intercorso tra il 21 e il 22 gennaio 2017 tra Andrea Sempio, la procura di Pavia, il maresciallo Silvio Sapone, all'epoca capo della polizia giudiziaria, e i suoi avvocati, Massimo Lovati e Federico Soldani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sono 48 ore frenetiche. Telefoni che squillano, chiamate senza risposta e telefonate che si rincorrono una dopo l’altra. Sms. Un groviglio di contatti tra polizia giudiziaria e indagato che la Procura di Brescia definisce non solo «anomalo», ma la traccia a dist - facebook.com Vai su Facebook
