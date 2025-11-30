A poco più di due settimane dalla chiusura dell'incidente probatorio dell' omicidio di Garlasco, la percezione che si ha all'esterno della procura di Pavia e di quella di Brescia, che stanno indagando è che il quadro, almeno per quanto riguarda la parte inquirente, sia completo. O comunque che quasi tutti i pezzi del puzzle siano andati al proprio posto. Uno di questi pezzi è rappresentato dallo scambio di telefonate che è intercorso tra il 21 e il 22 gennaio 2017 tra Andrea Sempio, la procura di Pavia, il maresciallo Silvio Sapone, all'epoca capo della polizia giudiziaria, e i suoi avvocati, Massimo Lovati e Federico Soldani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le chiamate dalla procura, col carabiniere e con gli avvocati: le 48 ore di contatti "anomali” di Sempio