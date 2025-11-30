Le bugie dei magistrati sulla nuova giustizia
Dopo i fuochi d’artificio dovuti alle elezioni regionali, ricomincerà in pieno la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere. Il suo inizio però è stato già segnato da qualche polemica assai significativa. In primo luogo, è evidente che l’Anm nel suo complesso ha aperto la campagna referendaria con una clamorosa bugia, sostenendo la tesi che la legge in discussione vuole affermare la sottomissione dei pubblici ministeri all’esecutivo: testi alla mano, è stato dimostrato che addirittura l’affermazione costituzionale della piena autonomia della magistratura anche inquirente vera e riaffermata e anzi accentuata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
