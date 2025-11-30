Le big di Serie A innamorate di Palestra | Inter e Napoli hanno già mandato i propri osservatori per monitorarlo

L’indiscrezione arriva in esclusiva da Nicolò Schira: Marco Palestra, rivelazione al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Tra questi, figura anche il Napoli. Mezza Serie A su Palestra: le parole di Schira. Ecco cosa scrive su X, il noto esperto di mercato: Non solo la Juventus (interessata già dallo scorso luglio): Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le big di Serie A innamorate di Palestra: Inter e Napoli hanno già mandato i propri osservatori per monitorarlo

