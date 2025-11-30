Le aziende lombarde non trovano laureati | troppo pochi e in fuga all’estero dove le condizioni sono migliori

Milano – Troppo pochi rispetto alla popolazione, e, tra i pochi che ci sono, molti preferiscono andare a lavorare all’estero, mentre, tra chi resta, non è detto che le competenze acquisite siano quelle ricercate dalle imprese. Laureati e laureate cercansi in Lombardia, ma non si trovano: se la difficoltà di reperimento di neo assunti nelle aziende è del 44,6% come media regionale, la percentuale sale al 51,6% per i laureati, con carenze dal 55% al 59% per le diverse specializzazioni di ingegneria. La situazione provincia per provincia. I dati del bollettino del trimestre novembre 2025 – gennaio 2026 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia peculiarità, poi, per le varie province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

