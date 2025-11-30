Le 7 città in Lombardia e una oltre confine dove il Natale è già magia | villaggi luci e mercatini
Il Natale è già nell’aria: luci che si accendono, profumo di spezie e la voglia di uscire a respirare un po’ di magia. A Como si cammina tra mercatini e luminarie sul lago, ma basta percorrere pochi chilometri per scoprire borghi illuminati, città vestite a festa e perfino un villaggio d’inverno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
