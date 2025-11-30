Le 7 città in Lombardia e una oltre confine dove il Natale è già magia | villaggi luci e mercatini
Il Natale è già nell’aria: luci che si accendono, profumo di spezie e la voglia di uscire a respirare un po’ di magia. A Como si cammina tra mercatini e luminarie sul lago, ma basta percorrere pochi chilometri per scoprire borghi illuminati, città vestite a festa e perfino un villaggio d’inverno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, fino al 18 gennaio 2026, aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, l'iniziativa che trasforma la piazza coperta più grande d'Europa in una distesa bianca. Info: https://www.lombardianotizie.online/palazzo-lomba - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia: oltre 7 milioni di euro in più per rafforzare il trasporto pubblico locale - Le risorse aggiuntive derivano da un incremento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri a livello statale ... telenord.it scrive
Lombardia, oltre 7 milioni per rafforzare il Trasporto Pubblico Locale - Nuove risorse per le Agenzie TPL grazie all’aumento del Fondo Nazionale Trasporti e ai fondi regionali: la misura porta a oltre 678 milioni il totale stanziato nel 2025 per garantire servizi di ... Scrive ecodallecitta.it