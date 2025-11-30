Lazio in silenzio stampa comunicato durissimo | Le immagini parlano chiaro – VIDEO

Terminata la sfida tra Milan e Lazio, ma non finiscono le polemiche. La squadra biancoceleste, nel post partita, ha deciso di non intervenire in sala stampa, per via dell’episodio dubbio avvenuto negli ultimi minuti della gara: arrivato il comunicato durissimo del club capitolino. Milan – Lazio, le polemiche non finiscono. Nei minuti finali del big match, il direttore di gara è stato richiamato dal Var per un controllo al monitor. La causa, è un presunto fallo di mano di Pavlovic in seguito al tiro di Romagnoli. L’arbitro decide di non punire il difensore rossonero, e quasi di conseguenza, la Lazio si dichiara in silenzio stampa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lazio in silenzio stampa, comunicato durissimo: “Le immagini parlano chiaro” – VIDEO

