Lazio furiosa dopo il ko col Milan | scatta il silenzio stampa

La sconfitta di San Siro lascia scorie pesanti nel mondo Lazio. Il 1-0 incassato dal Milan non è stato digerito, ma ciò che ha fatto traboccare il vaso è stato il turbolento epilogo del match, segnato da un episodio arbitrale che ha acceso la rabbia biancoceleste. La società, in aperta forma di protesta, ha scelto di entrare in silenzio stampa: nessun tesserato rilascerà dichiarazioni né ai giornalisti presenti allo stadio né alle televisioni. Un episodio che fa esplodere la polemica. Tutto nasce nel quinto minuto di recupero. La Lazio reclama un rigore per un presunto tocco di mano di Pavlovic sulla conclusione di Romagnoli, con Marusic che entra nel duello fisico a ridosso dell’azione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lazio furiosa dopo il ko col Milan: scatta il silenzio stampa

