Lavori in piazza Cavour | La Soprintendenza ha chiesto modifiche

Puntuale, come il Natale, torna ad ogni campagna elettorale l'idea di creare un collegamento pedonale tra la Passeggiata e il mercato. Attraverso, ad esempio, la chiusura al traffico di via Verdi; come riproposto in questi giorni anche dal coordinatore comunale di Forza Italia Vittorio Fantoni. Un'ipotesi che anche l'amministrazione Del Ghingaro in passato ha valutato, ma, alla fine, mai realizzato. E alla quale i rappresentanti dei commercianti guardano con curiosità "Perché no? Se sorretto da un buon piano per i parcheggi – afferma il presidente di Confcommercio Piero Bertolani – potrebbe essere un strada per ricucire la città".

