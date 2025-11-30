Lavori e restringimenti ecco come cambia la viabilità in città

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, lunedì 1 dicembre 2025, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali.Via Antonio Bonaiti, tratto compreso tra i civici 8 e 55, divieto di transito per proroga lavori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

