Lautaro trascina l’Inter | doppietta a Pisa e corsa scudetto riaperta

A volte servono pazienza, lucidità e un fuoriclasse che rompa l’equilibrio. L’Inter che lascia Pisa con un 0-2 fondamentale non è quella scintillante vista nei momenti migliori della stagione, ma è una squadra che, pur soffrendo, sa aspettare il proprio leader. E quando la partita sembrava destinata a un interminabile braccio di ferro, è arrivato Lautaro Martinez a ribaltare la notte toscana. Due stoccate, entrambe decisive, che spingono i nerazzurri a 27 punti, appena uno in meno del Milan capolista. La sfida, però, ha raccontato molto più delle due firme del capitano. Per oltre un’ora, l’Inter ha faticato a trovare varchi, imbrigliata da un Pisa organizzato, coraggioso, capace di ribattere colpo su colpo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

