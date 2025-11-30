Lautaro trascina l'Inter a Pisa | doppietta del capitano nerazzurri a un punto dal Milan capolista
L'Inter soffre per 70 minuti a Pisa, poi la risolve Lautaro Martinez con una doppietta. Gli uomini di Chivu si portano a 27 punti, a una sola lunghezza dal Milan capolista, in attesa del posticipo tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Ci sono capitani… e poi c’è Lautaro Martínez. Un toro nato per combattere, per trascinare, per trasformare ogni pallone in una promessa mantenuta. Lautaro non gioca: incendia lo stadio. Non segna: incide il suo nome nella storia. Non guida la squadra: la - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro trascina l’Inter a Pisa: doppietta del capitano, nerazzurri a un punto dal Milan capolista - Gli uomini di Chivu si portano a 27 punti, a una sola lunghezza dal Milan capolista, in attesa del posticipo tra ... fanpage.it scrive
Doppietta di Lautaro, l'Inter torna a vincere: il Pisa tiene un'ora poi si arrende - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Da corrieredellosport.it
Lautaro Martinez fa 121 e spacca il Pisa. L'Inter torna a vincere e Chivu sorride - promossa a domicilio con il capitano sugli scudi nella ripresa ... Riporta tuttosport.com