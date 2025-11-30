Lautaro supera Mazzola e punta Boninsegna | Le critiche? Lascio parlare

El Toro, dopo la doppietta rifilata al Pisa, sempre più nella storia del club nerazzurro: con 163 gol segnati ha superato una bandiera come l'ex numero 10 e ora punta al podio dei più prolifici di sempre. "Appena ci sarà tempo offrirò una grigliata a tutti. Chi è fuori può parlare, noi dobbiamo stare il più in alto possibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lautaro segna, supera Mazzola e carica l'Inter: "Tutti ci attaccano, ma siamo forti" - Se a 28 anni e dopo appena sette stagioni (e spiccioli) di onorato servizio nerazzurro sei già diventato il quinto marcatore in A della storia di un club tanto glorioso, allora devi avere qualcosa di ... gazzetta.it scrive

