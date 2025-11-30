Lautaro Martinez torna Re | la doppietta che vale record e secondo posto per l’Inter

Inter News 24 Lautaro Martinez firma due gol decisivi e raggiunge traguardi storici, portando i nerazzurri a una vittoria fondamentale. Lautaro Martinez è tornato protagonista nella giornata di oggi, con una doppietta che ha permesso all’Inter di conquistare tre punti pesanti contro il Pisa, momentaneamente balzando al secondo posto in classifica, a -1 dal Milan capolista. Sebbene il risultato sia ciò che contava di più per la squadra di Chivu, i due gol sono valsi anche traguardi personali straordinari per l’attaccante argentino, che ha raggiunto quota 6 reti nella classifica marcatori, scavalcando il compagno di squadra Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com

