Lautaro Martinez torna Re | la doppietta che vale record e secondo posto per l’Inter
Inter News 24 Lautaro Martinez firma due gol decisivi e raggiunge traguardi storici, portando i nerazzurri a una vittoria fondamentale. Lautaro Martinez è tornato protagonista nella giornata di oggi, con una doppietta che ha permesso all’Inter di conquistare tre punti pesanti contro il Pisa, momentaneamente balzando al secondo posto in classifica, a -1 dal Milan capolista. Sebbene il risultato sia ciò che contava di più per la squadra di Chivu, i due gol sono valsi anche traguardi personali straordinari per l’attaccante argentino, che ha raggiunto quota 6 reti nella classifica marcatori, scavalcando il compagno di squadra Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com
