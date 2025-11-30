Lautaro Martinez il migliore in campo secondo la Gazzetta dello Sport | Maestoso nella ripresa

Inter News 24 Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, guida l’Inter al successo contro il Pisa con una doppietta decisiva! Le ultime sull’attaccante argentino. Secondo la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez è stato il migliore in campo nella vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Pisa. Il capitano nerazzurro ha ricevuto un voto di 8, con la sua doppietta che ha deciso il match. Nel primo tempo, Lautaro è stato l’unico giocatore dell’Inter a mostrarsi pericoloso, mentre nella ripresa ha tirato fuori tutta la sua classe, con il gol dell’1-0 definito «bellissimo», grazie a un sinistro al volo ad alta difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

