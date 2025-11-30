Lautaro Inter altro che crisi | numeri in linea con le sue stagioni d’oro! Il Toro guida l’assalto al Pisa con una missione

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 : i dettagli. I numeri realizzativi stagionali di Lautaro Martinez non mentono e raccontano una realtà ben diversa dalle percezioni emotive del momento. Il suo non è affatto un periodo di crisi assoluta, nonostante la reazione stizzita al cambio nella recente sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid potesse suggerire il contrario. Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio il rendimento del capitano dell’Inter, svelando come il nervosismo mostrato sia frutto più di un tormento interiore che di un reale crollo delle prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

