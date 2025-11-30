Lautaro Inter altro che crisi | numeri in linea con le sue stagioni d’oro! Il Toro guida l’assalto al Pisa con una missione

Inter News 24 : i dettagli. I numeri realizzativi stagionali di Lautaro Martinez non mentono e raccontano una realtà ben diversa dalle percezioni emotive del momento. Il suo non è affatto un periodo di crisi assoluta, nonostante la reazione stizzita al cambio nella recente sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid potesse suggerire il contrario. Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio il rendimento del capitano dell’Inter, svelando come il nervosismo mostrato sia frutto più di un tormento interiore che di un reale crollo delle prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, altro che crisi: numeri in linea con le sue stagioni d’oro! Il Toro guida l’assalto al Pisa con una missione

Argomenti simili trattati di recente

Chivu è chiamato alla scelta del duo d'attacco contro il Pisa Dopo il forfait di Bonny a ecausa di un'influenza, il tecnico nerazzurro deve scegliere chi schierare in avanti nella sfida di domani tra Lautaro, Thuram e Pio Esposito Tu chi sceglieresti #Inter - facebook.com Vai su Facebook

Gli sprechi di sempre e i musi lunghi del capitano Lautaro: in casa Inter urge un reset. Come quello (riuscito) fatto da Palladino all'Atalanta tornata a somigliare alla Dea dell'era Gasp La nuova sconfitta-beffa rimediata questa volta in Champions al Metropolitan Vai su X

Inter, crisi Lautaro: Chivu ha deciso, come cambiano le gerarchie in attacco - L'argentino Lautaro non ha gradito la sostituzione nel match con l'Atletico Madrid e non segna più nei big- Da sport.virgilio.it

Lautaro-Chivu, è scoppiato un caso? Interviene la società: cos’è successo davvero - Gesti di rabbia del capitano dopo le diverse sostituzioni: ecco cosa sta succedendo all'interno dello spogliatoio ... Secondo spaziointer.it

Rivoluzione Inter: i tifosi hanno scelto Lautaro - Lautaro in discussione dopo Milan e Atletico Madrid: il verdetto sui social dei tifosi sul capitano dell'Inter. Lo riporta calciomercato.it