Lautaro a Inter TV | Soddisfatto della gara di oggi ora testa alla Coppa Italia Non mi sarei mai aspettato di…
Inter News 24 Lautaro si esprime ai canali ufficiali del club nerazzurro in seguito alla doppietta messa a segno in Pisa Inter, la quale ha regalato i tre punti. Dopo due sconfitte consecutive contro il Milan e l’ Atletico Madrid, l’ Inter torna a vincere, conquistando i tre punti in casa di un avversario ostico come il Pisa. La squadra di Cristian Chivu ha sofferto per oltre un’ora, con gli ospiti che hanno creato qualche difficoltà, ma la determinazione e il talento dei nerazzurri hanno avuto la meglio. La vittoria arriva grazie a una doppietta di Lautaro Martínez, che firma il risultato finale su assist prima di Pio Esposito e poi di Nicolo Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sì #Lautaro, sì #Inter. Che vince con l’ingresso di Pio Esposito. #Chivu ha ridato vita a #Zielinski. Vittoria 2-0 a #Pisa, tutto cambia nella ripresa con Pio #Esposito al posto di #Thuram. I nerazzurri si riprendono dopo la sconfitta nel derby. https://www.ilnapolista - facebook.com Vai su Facebook
101 - Dall'esordio in #SerieA (2019/20), Rafael #Leão è solo il 4° giocatore ad avere preso parte a più di 100 gol (101, 60G+41A) nel torneo con una singola squadra, dopo Berardi (115, Sassuolo), Immobile (125, Lazio) e Lautaro Martínez (139, Inter). Gigante Vai su X
Lautaro a InterTV: “Meglio nella ripresa, punti che servivano. L’Inter deve…” - L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta ... msn.com scrive
Chivu dopo Pisa-Inter: “Prestazione matura. Lautaro Martinez? Lo abbraccio tutti i giorni" - promossa: "Partita di organizzazione pazienza e maturità" ... Lo riporta tuttosport.com
Lautaro: “Sto bene all’Inter, lascio parlare gli altri. Scordano i miei gol? Sono abituato” - Saper soffrire, fare cerchio, trovare la doppietta dell'uomo più chiacchierato e rialzarsi dopo due sconfitte amarissime contro Milan e Atletico che nel primo tempo contro il Pisa sembravano aver lasc ... Segnala msn.com