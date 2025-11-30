Inter News 24 Lautaro si esprime ai canali ufficiali del club nerazzurro in seguito alla doppietta messa a segno in Pisa Inter, la quale ha regalato i tre punti. Dopo due sconfitte consecutive contro il Milan e l’ Atletico Madrid, l’ Inter torna a vincere, conquistando i tre punti in casa di un avversario ostico come il Pisa. La squadra di Cristian Chivu ha sofferto per oltre un’ora, con gli ospiti che hanno creato qualche difficoltà, ma la determinazione e il talento dei nerazzurri hanno avuto la meglio. La vittoria arriva grazie a una doppietta di Lautaro Martínez, che firma il risultato finale su assist prima di Pio Esposito e poi di Nicolo Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Inter TV: «Soddisfatto della gara di oggi, ora testa alla Coppa Italia. Non mi sarei mai aspettato di…»