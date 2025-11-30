Lautaro a Dazn | Io lavoro per l’Inter e per me stesso qui mi trovo bene e spero di restare ancora per molto! La gente da fuori può parlare ma…
Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa grazie alla sua doppietta. Al termine di Pisa Inter, Lautaro Martinez si è espresso così ai microfoni di Dazn. COSA C’ERA DIETRO A QUELLA CORSA SOTTO LA CURVA OSPITI DOPO IL GOL? – « Sono contento perché abbiamo vinto. Era quello che cercavamo dopo 2 sconfitte, lo abbiamo fatto e sono contento ». CRITICHE SU DI ME? – « Sono abituato. Io lavoro per la squadra, per me stesso, per la mia famiglia e lascio quelli che sono fuori che parlano ». CONTENTO PER LA DOPPIETTA? – « Nono, sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Chivu a Dazn prima di Pisa Inter: «Sereni nonostante le critiche. Pretendo l'atteggiamento giusto. Lautaro? Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è anche colpa mia» - facebook.com Vai su Facebook
Chivu a Dazn: "Lautaro uscito per scelta tecnica? Lautaro sta bene, sta bene. Perché è uscito? Non posso cambiare i giocatori? È una scelta tecnica, i ragazzi in panchina hanno merito di dare il loro contributo e l'hanno fatto. È stata una scelta mia" Vai su X
Lautaro Martinez, risposta fortissima al termine di Pisa-Inter: le sue parole sul futuro spiazzano! - Lautaro Martinez risponde alle critiche, dentro e fuori dal campo: le parole dell'argentino dopo la vittoria a Pisa. Scrive spaziointer.it
Chivu a Dazn prima di Pisa Inter: «Sereni nonostante le critiche. Pretendo l’atteggiamento giusto. Lautaro? Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è anche colpa mia» - Il tecnico dei meneghini ha commentato così nel prepartita il match contro i toscani. Segnala calcionews24.com
Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Pallone d'oro? Sono io..." - Lautaro è anche tornato a parlare della debacle nella finale di Champions League contro ... Segnala sportmediaset.mediaset.it