Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa grazie alla sua doppietta. Al termine di Pisa Inter, Lautaro Martinez si è espresso così ai microfoni di Dazn. COSA C’ERA DIETRO A QUELLA CORSA SOTTO LA CURVA OSPITI DOPO IL GOL? – « Sono contento perché abbiamo vinto. Era quello che cercavamo dopo 2 sconfitte, lo abbiamo fatto e sono contento ». CRITICHE SU DI ME? – « Sono abituato. Io lavoro per la squadra, per me stesso, per la mia famiglia e lascio quelli che sono fuori che parlano ». CONTENTO PER LA DOPPIETTA? – « Nono, sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Io lavoro per l’Inter e per me stesso, qui mi trovo bene e spero di restare ancora per molto! La gente da fuori può parlare ma…»