Laura tra libri tivù e magia | Le medie un superdrama le rivivo e sorrido con Bea
"Le scuole medie sono state la mia fonte di ispirazione: è un periodo delicato, da superdrama, ma così libero. È cambiato il mondo, sono cambiate le tecnologie, ma le emozioni sono rimaste le stesse. Crush incluse, quando si sentono non solo le farfalle, ma i trolls che ballano nello stomaco". Laura Carusino è autrice della serie Io sono Bea (arrivata al settimo capitolo con “ Natale a New York “, edito da Il Battello a Vapore) e volto televisivo dell’ Albero Azzurro e di Hello YoYo, di cui è anche autrice. Ricominciamo dalle medie. "Le ho frequentate a Melzo, come le elementari. Poi il liceo linguistico a Gorgonzola, l’università a Brescia, al Dams. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
