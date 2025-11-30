laura nolte domina la gara di igls di bob a 2 e allunga in classifica generale su kaysha love

Una straordinaria Laura Nolte si è aggiudicata la gara di Igls-Innsbruck (Austria) valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025. Sul budello tirolese abbiamo assistito ad un clamoroso scontro tra Germania e Stati Uniti. Le prime sei posizioni, infatti, sono monopolizzate da queste due Nazioni con le atlete teutoniche che sono state in grado di vincere la gara e salire in due sul podio. A questo punto la classifica generale vede al comando Laura Nolte con 450 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Kaysha Love (420) mentre terze a pari merito a quota 392 troviamo Kaillie Humphries e Kim Kalicki. 🔗 Leggi su Oasport.it

