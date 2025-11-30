Laura Bigatton è stata l’ospite dell’ultima puntata di Strike Zone dedicato al softball. La lanciatrice classe 1997 si è raccontata a 360 gradi tra analisi personale, percorso con il Bollate e con la Nazionale, senza dimenticare gli obiettivi in prima persona e di squadra. La lanciatrice di Bollate ha iniziato il suo racconto dalla strettissima attualità: “Come sto? Direi bene. Siamo in pausa ma è una pausa solo tra virgolette. Stiamo lavorando in palestra e piano piano riprenderemo gli allenamenti dato che il campionato è fermo. Per il resto proseguo con il mio lavoro dato che sono una insegnante di sostegno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Bigatton: “Il cammino verso Los Angeles 2028 è già iniziato. Elisa Cecchetti ci dà tranquillità”