L’atterraggio verso il baratro l’incendio il trauma | l’aereo del miracolo con 309 sopravvissuti

Può un incidente aereo non registrare nessun morto? Nella storia è accaduto, per esempio nella vicenda del volo Air France 358: tutte le 309 persone a bordo sopravvissero, e solo 12 di loro riportarono ferite gravi, tanti altri solo ferite lievi. Fisicamente, s’intende. Perché per molto tempo alcune persone coinvolte soffrirono di disturbo da stress post-traumatico. Il volo Air France 358. Il volo Air France 358 era servito da un Airbus A340-313E. Quel 2 agosto 2005, giorno dell’incidente, era partito dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi in Francia, per poi giungere all’ aeroporto Pearson di Toronto, in Canada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

