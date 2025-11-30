Firenze, 30 novembre 2025 – L'azzurro Badr Jaafari ( Atl. Casone Noceto ) ha vinto la 41esima Estra Firenze Marathon in 2h09'58". Netto il distacco sul secondo classificato, l'etiope Negawo Asnake Dubre, al traguardo in 2h11'22", tallonato dal keniano Ishmael Chelanga Kalale con il crono di 2h11'33". Nella gara femminile, dopo una gara in controllo dalla seconda posizione, al km 40 l'etiope Tsega Desta Mheari ha preso il comando per andare a vincere in 2h30'37", in netto vantaggio sulla keniana Betty Jematia Chepkwony che ha concluso la sua prova in 2h33'25". Chiude in terza posizione la keniana Sofia Jebiwott Chesir in 2h35'40" dopo aver condotto la gara in testa fino al km 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"L'atmosfera a Firenze è bellissima, mi ha aiutato a resistere al freddo". Badr Jaafari vince la Marathon: la classifica