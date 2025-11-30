Latina indiano trovato morto davanti casa | ferito alla testa
(Adnkronos) – Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina e della locale stazione, su richiesta del personale del 118. Nel corso di accertamenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Save the date! | - : () Webinar: : ¿ ? í L’Osservatorio America Latina e Caraibi del CeSPI il 16 dicembre terrà il terzo - facebook.com Vai su Facebook
Latina, 36enne trovato morto davanti casa: si indaga per omicidio - Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti una abitazione in aperta campagna sulla strada ... Secondo lapresse.it
Latina, indiano trovato morto davanti casa: ferito alla testa - Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Da cn24tv.it
Indiano di 36 anni ucciso a Pontinia - Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Riporta latina24ore.it