Latina cittadino indiano trovato morto davanti a un’abitazione con una ferita alla testa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento del corpo. Un uomo indiano di 36 anni è stato ritrovato senza vita ieri sera, 29 novembre, all’esterno di un’abitazione situata in aperta campagna lungo la strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina e della stazione locale, su richiesta del personale del 118. Prime indagini e sopralluogo. Nei pressi dell’abitazione sono stati identificati alcuni connazionali della vittima, che avevano richiesto l’intervento sanitario dopo aver trovato il corpo. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue sia all’esterno che all’interno della casa, che è stata successivamente sequestrata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La Virtus Volley Latina firma l’impresa nel derby cittadino e supera con un netto 3-0 la più esperta Lions Volley Latina, squadra che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie D - facebook.com Vai su Facebook
Latina, 36enne trovato morto davanti casa: si indaga per omicidio - Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti una abitazione in aperta campagna sulla strada ... Si legge su lapresse.it
Latina, indiano trovato morto davanti casa: ferito alla testa - Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Lo riporta cn24tv.it
Indiano di 36 anni ucciso a Pontinia - Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Scrive latina24ore.it