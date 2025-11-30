ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento del corpo. Un uomo indiano di 36 anni è stato ritrovato senza vita ieri sera, 29 novembre, all’esterno di un’abitazione situata in aperta campagna lungo la strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina e della stazione locale, su richiesta del personale del 118. Prime indagini e sopralluogo. Nei pressi dell’abitazione sono stati identificati alcuni connazionali della vittima, che avevano richiesto l’intervento sanitario dopo aver trovato il corpo. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue sia all’esterno che all’interno della casa, che è stata successivamente sequestrata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina, cittadino indiano trovato morto davanti a un’abitazione con una ferita alla testa