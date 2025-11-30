Latina arrestato presunto autore omicidio 36enne

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto, a Pontinia nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina. Il corpo rinvenuto davanti a un’abitazione isolata. I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata al 118, sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

latina arrestato presunto autore omicidio 36enne

© Lapresse.it - Latina, arrestato presunto autore omicidio 36enne

News recenti che potrebbero piacerti

latina arrestato presunto autoreArrestato un uomo di Latina: avrebbe intimidito una donna per farla rinunciare all’acquisto di un immobile - Un uomo di Latina è stato arrestato per minacce e tentata estorsione ai danni di una donna aggiudicataria di un immobile. Da latinaquotidiano.it

Arrestato a Latina il ladro del colpo da 60mila euro a Lucca - È stato arrestato a Latina e sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico il presunto responsabile di un furto in abitazione avvenuto a Lucca nel ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Arrestato Presunto Autore