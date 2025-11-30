Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto, a Pontinia nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina. Il corpo rinvenuto davanti a un’abitazione isolata. I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata al 118, sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latina, arrestato presunto autore omicidio 36enne