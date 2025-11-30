Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti una abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre a Pontinia, in provincia di Latina. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, trovando e identificando i connazionali della vittima che avrebbero scoperto il corpo allertando i soccorsi. Il personale del nucleo investigativo del comando provinciale ha repertato tracce di sangue all’esterno e all’interno dell’abitazione che è stata sottoposta a sequestro. Sul posto è intervenuto il pm Marco Giancristofaro della Procura di Latina e, su sua disposizione, il medico legale che all’esito di un’ispezione cadaverica ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latina, 36enne trovato morto davanti casa: si indaga per omicidio