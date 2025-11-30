AGI - L' Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi d'astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Serie A per i bergamaschi, i viola non riescono ancora a ottenere i tre punti. E la situazione si fa pesante, quella contro il Sassuolo diventa già una gara da dentro o fuori. I nerazzurri, saliti ora in undicesima posizione, giocheranno invece in casa del Verona. Le scelte dei tecnici. L'ex Palladino (nella stagione scorsa ha guidato i gigliati) ha schierato lo stesso attacco visto a Francoforte, con Scamacca unica punta supportato da De Ketelaere e Lookman. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Atalanta vince 2-0 e affonda la Fiorentina