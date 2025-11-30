L'Atalanta di Palladino inizia la risalita la Fiorentina sprofonda sempre di più | 2-0 a Bergamo
L'Atalanta batte 2-0 a Bergamo una Fiorentina sempre più derelitta e ultima in classifica: decidono i gol di Kossounou e Lookman a cavallo dei due tempi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Atalanta vs. #Fiorentina line-ups: Raffaele Palladino faces his former club on his home debut for Atalanta with Ademola Lookman and Gianluca Scamacca against Fiorentina in crisis with Moise Kean. #AtalantaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
#Benalouane: «#Palladino persona di cuore. Anni meravigliosi all'#Atalanta» ? - facebook.com Vai su Facebook
L’Atalanta di Palladino inizia la risalita, la Fiorentina sprofonda sempre di più: 2-0 a Bergamo - 0 a Bergamo una Fiorentina sempre più derelitta e ultima in classifica: decidono i gol di Kossounou e Lookman a cavallo dei due tempi ... fanpage.it scrive
DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-0): la Dea vola con Palladino! (30 novembre 2025) - Diretta Atalanta Fiorentina streaming, video, tv: quote e probabili formazioni da Bergamo per il tredicesimo turno del campionato di Serie A, stagione 2025/2026 ... Lo riporta ilsussidiario.net
Atalanta, subito guai per Palladino: altro infortunio, un titolare assente contro il Napoli - I nerazzurri dovranno fare a meno di un loro punto cardine nel big match contro i partenopei. Secondo tuttosport.com