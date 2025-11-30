Curiosità inesauribile e penna affilata, Paolo Isotta (1950-2021) non ha praticato l’arte del compromesso. Critico musicale purosangue, musicologo e scrittore dalla prosa inconfondibile, osservava tutto con un’intelligenza tagliente e poco incline alla diplomazia. Nessuno ne usciva illeso, perché Isotta non era nato per essere accomodante, ma per dire la verità: come la vedeva lui. Dopo la scomparsa, nel 2021, la sua presenza resta viva. Parte del patrimonio bibliografico-musicale è stata donata al Conservatorio di Vibo Valentia, dove ha preso forma il Fondo Isotta, un nucleo prezioso fatto di spartiti e partiture sinfoniche spesso in edizioni critiche, dal Barocco al Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’assolo di Paolo Isotta, il critico tagliente che le cantava a tutti