L’assistente di Google Maps ora ragiona | ecco cosa cambia quando guidi

Google sta distribuendo silenziosamente una delle innovazioni più significative degli ultimi anni per chi usa quotidianamente il navigatore. Gemini, l’intelligenza artificiale generativa della compagnia di Mountain View, sta progressivamente sostituendo Google Assistant all’interno di Google Maps, cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo con la navigazione durante gli spostamenti. Non si tratta di un aggiornamento cosmetico: stiamo parlando di un modello linguistico avanzato capace di interpretare richieste complesse, fornire assistenza proattiva e gestire conversazioni articolate mentre siamo alla guida. 🔗 Leggi su Screenworld.it

