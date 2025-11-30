L’assenza di autentici big ma tanto rap di qualità e qualche bella sorpresa Vi presentiamo il Festival 2026 di Carlo Conti
Nell’ultimissimo periodo giravano voci insistenti su una certa difficoltà di Carlo Conti nel convincere alcuni big ad unirsi al cast del suo Sanremo 2026. Oggi, una volta svelata la lista, possiamo dire che in effetti salta immediatamente all’occhio l’assenza di nomi convenzionalmente considerati “grossi”. Mancano, giusto per fare qualche nome di volti che hanno fatto passerella all’Ariston ultimamente, le Giorgia, i Mengoni, gli Ultimo, i Mahmood, le Elisa, i Morandi, volti, alcuni di questi, che a quanto pare Conti ha anche provato a convincere a tornare, ma che hanno gentilmente declinato l’invito. 🔗 Leggi su Open.online
