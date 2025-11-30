L' assalto dei 30mila al concorso di Daniela Santanché | caos e ricorsi per 1.600 euro al mese lordi
L'esame prevedeva 80 domande in 90 minuti su storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, disciplina dei beni culturali e del paesaggio. Immaginate un candidato della Sardegna chiamato a rispondere su Santa Cristina in Trentino o sulla misteriosa Tempa Petrolla. La. 🔗 Leggi su Today.it
