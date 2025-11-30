L’assalto alla Stampa nel nome dell’imam espulso per le frasi sul 7 ottobre
A scatenare la protesta dei Pro Pal è stato il caso di Mohamed Shahin. Lui è recluso nel Cpr di Caltanissetta e condanna: “Sono contro la violenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
La redazione de La Stampa a Torino ha subito un assalto durante le manifestazioni per lo sciopero generale del 28 novembre. Gli antagonisti sono entrati passando attraverso il bar di via Lugaro, gridando: "Giornalista terrorista sei il primo della lista".
Minacce, scritte e fumogeni: sono 34 i denunciati per l'assalto a La Stampa