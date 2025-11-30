L’assalto alla Stampa identificati 36 antagonisti | Attacco all’informazione
Il presidente Mattarella condanna l’irruzione dei giovani dei centri sociali nella sede del quotidiano di Torino. Oggi la visita di Elkann in redazione. Il questore: “C’è stato un salto di qualità nella contestazione da parte di questi gruppi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
