L’assalto a La Stampa e la bufera sulle parole di Albanese Centri sociali nel mirino | Chiudere Askatasuna
Torino, 30 novembre 2025 – “Nessuno ha il diritto di usare violenza, di manifestare le proprie idee con violenza. Non condannare queste cose innesca meccanismi che poi nessuno controlla, e il cancro della violenza si diffonde”. È ferma la replica del ministro della Difesa, Guido Crosett o, dopo le parole della relatrice Onu, Francesca Albanese, che aveva definito l’attacco dei pro Pal alla sede del quotidiano La Stampa “un monito per i giornalisti”. Durante il corteo, una foto del ministro era stata bruciata, e anche su questo gesto Crosetto ha sottolineato il suo disappunto: “Sono abituato a manifesti di insulti e anche alla poca solidarietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
