L’Asia accelera tra resilienza macro e nuove riforme
Le prospettive macroeconomiche dell’ Asia per il 2026 rimangono solide, nonostante un mix crescita-inflazione atteso in leggero indebolimento. Come evidenziato in un’analisi di Christiaan Tuntono, Senior Economist Asia Pacific di Allianz, l’area continua a mostrare robusta capacità di adattamento a fronte di fattori esterni avversi, in particolare l’inasprimento dei dazi statunitensi. Le esportazioni tecnologiche restano un pilastro fondamentale, mentre i margini per futuri allentamenti monetari sostengono ulteriormente la regione. Molte economie asiatiche hanno raggiunto nuovi accordi commerciali con gli Stati Uniti che, pur mantenendo tariffe elevate, hanno consentito un parziale alleggerimento delle tensioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
