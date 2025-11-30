Il cammino dell’ Ascoli proseguirà domani sera a Pesaro con tre punti in meno, un turno di riposo in più da rispettare nel girone di ritorno e la partecipazione ad un campionato falsato dalle sterili decisioni prese nel corso della passata estate in sede di organizzazione del nuovo torneo di terza serie. Quello che si era già ben capito con vari mesi di anticipo alla fine si è verificato regolarmente e questo chiaramente ha generato vantaggi e svantaggi tra le squadre del girone b. A prescindere da come finirà e da chi conquisterà la promozione in B (in maniera diretta o attraverso la roulette russa dei playoff), la regolarità della competizione non è stata nuovamente garantita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli riparte con 3 punti in meno. Il crac del Rimini riscrive la classifica