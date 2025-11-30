Lasciato nel dimenticatoio dc batman show è un tesoro nascosto da non perdere
Il mondo delle produzioni dedicate a Batman si arricchisce di opere meno conosciute ma altrettanto interessanti, che spesso sfuggono alle attenzioni del pubblico e degli appassionati più fedeli. Questi titoli rappresentano un patrimonio nascosto, capace di offrire nuove prospettive sul celebre personaggio e sulla sua mitologia. In particolare, si discuterà di una serie animata del 2013 che, pur essendo poco ricordata, si distingue per alcuni aspetti innovativi e per il modo in cui affronta la figura e la storia del Cavaliere Oscuro. beware the batman: una serie animata sottovalutata e spesso ignorata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
