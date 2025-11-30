L’arte in cucina La tradizione dei ristoratori
Potrebbe essere il titolo di una commedia all’italiana, "Il pranzo della gallina", tra personaggi sui generisi, mattatori, intellettuali, maschere che hanno rappresentato e rappresentano le facce, le personalità e i costumi italiani. È, invece, il nome dell’iniziativa cui, Riccardo Santini, ex proprietario del “Vignaccio“ e ora titolare di “Baccala Vino e Merendino“ a Capezzano, su spinta di Lorenzo Viani del ristorante “Lorenzo“ di Forte dei Marmi e della giornalista Emiliana Lucchesi, ormai trentotto anni fa, ha dato vita, riunendo, ogni 1 dicembre, i ristoratori di Viareggio e della Versilia, ampliatisi poi negli anni a tutti quelli che, da tutta Italia, volevano partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
