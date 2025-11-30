L’app Municipium per una cittadinanza collaborativa? È una presa in giro

«Quando il comune di Piacenza ha annunciato l'attivazione dell'app Municipium per la segnalazione di criticità nelle varie categorie di lavori e beni pubblici, ho provveduto ad installarla e ad usarla con fiducia. Ora ha fatto un inventario dell'ultimo anno, con 17 segnalazioni complessive di cui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it