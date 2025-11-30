Lanificio l’ultimo sfregio I ladri saccheggiano la ditta e cala il silenzio sul futuro

Si dividono i pezzi dell’ azienda in croce. Mentre sul destino della lana Casentino resta un gigantesco punto interrogativo. Una banda di almeno sette persone, è entrata in azione di notte. Un blitz che per modalità di esecuzione fa pensare a un colpo pianificato. L’obiettivo erano i grossi cavi elettrici che collegano i macchinari alla centralina elettrica. Ora lì, è tutto fermo, le macchine sono mute. In attesa che dei quattro imprenditori interessati all’acquisizione della fabbrica di Soci se ne palesi almeno uno con una proposta concreta. Ma l’attesa si dilata, al tavolo di crisi aperto in Regione l’ultimo incontro risale quindici giorni fa, nel frattempo nessun contatto tra i responsabili della Manifattura del Casentino e i potenziali acquirenti annunciati proprio al tavolo fiorentino che sta lavorando a una exit strategy per salvare i dodici posti di lavoro e la storia di un tessuto apprezzato nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

