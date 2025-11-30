Lando Norris vince il Mondiale F1 in Qatar se… Le combinazioni nella sfida con Piastri e Verstappen

Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 396 punti quando mancano due Gran Premi al termine della stagione. Il pilota britannico può fare affidamento su 22 lunghezze di vantaggio nei confronti dell’australiano Oscar Piastri, mentre l’olandese Max Verstappen insegue a 25 punti di ritardo. Il pilota della McLaren potrebbe già laurearsi Campione del Mondo per la prima volta in carriera al termine del GP del Qatar, che si disputerà domenica 30 novembre sul circuito di Lusail. Il 26enne potrà esultare in Medio Oriente se riuscirà a guadagnare quattro punti nei confronti del suo compagno di squadra Piastri e se, al tempo stesso, non perderà terreno da Verstappen, Campione del Mondo in carica e che ora rischia seriamente di abdicare. 🔗 Leggi su Oasport.it

