Lando Norris vince il Mondiale F1 in Qatar se… Le combinazioni nella sfida con Piastri e Verstappen

Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 396 punti quando mancano due Gran Premi al termine della stagione. Il pilota britannico può fare affidamento su 22 lunghezze di vantaggio nei confronti dell’australiano Oscar Piastri, mentre l’olandese Max Verstappen insegue a 25 punti di ritardo. Il pilota della McLaren potrebbe già laurearsi Campione del Mondo per la prima volta in carriera al termine del GP del Qatar, che si disputerà domenica 30 novembre sul circuito di Lusail. Il 26enne potrà esultare in Medio Oriente se riuscirà a guadagnare quattro punti nei confronti del suo compagno di squadra Piastri e se, al tempo stesso, non perderà terreno da Verstappen, Campione del Mondo in carica e che ora rischia seriamente di abdicare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris vince il Mondiale F1 in Qatar se… Le combinazioni nella sfida con Piastri e Verstappen

A dominare la scena sono stati Oscar Piastri, George Russell e Lando Norris, ecco le dichiarazioni dei tre protagonisti della Sprint di Lusail - facebook.com Vai su Facebook

Oscar Piastri su McLaren ha vinto la gara sprint del GP del Qatar. Seconda la Mercedes di George Russell davanti all'altra McLaren di Lando Norris. Quarta la Red Bull di Max Verstappen. Male le Ferrari, 13/o Charles Leclerc e 17/O Lewis Hamilton. #ANSA a Vai su X

Formula 1, Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica. Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo - Piastri domina la Sprint Race del GP del Qatar davanti a Russell e Norris e riapre il Mondiale. panorama.it scrive

Norris vince il Mondiale in Qatar se... Tutte le combinazioni - Il pilota della McLaren è arrivato terzo nella Sprint, ora ha un vantaggio di 22 punti su Piastri e 25 su Verstappen. Da corriere.it

Piastri vince la Sprint in Qatar, Norris 3° e Verstappen 4°. Ferrari, la posizione di Leclerc-Hamilton - L'australiano torna a sorridere e guadagna qualche punticino sul compagno di squadra. Come scrive tuttosport.com