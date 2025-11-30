Lando Norris risponde a Verstappen | Ha detto che avrebbe vinto facilmente con la McLaren? Stupidaggini

Uno-due McLaren nelle qualifiche di ieri del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, l’australiano Oscar Piastri ha conquistato la pole-position, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’egemonia della scuderia di Woking si è confermata, su un tracciato che sembra essere fatto su misura delle caratteristiche delal vettura britannica. Lando non è stato perfetto nell’ultimo tentativo quando, nella percorrenza di curva-2, ha perso il controllo della propria monoposto e ha deciso di abortire il suo giro: “ Ho avuto un po’ di sottosterzo e sono stato costretto a rinunciare ai propositi di pole-position “, ha raccontato a caldo il leader del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris risponde a Verstappen: “Ha detto che avrebbe vinto facilmente con la McLaren? Stupidaggini”

Leggi anche questi approfondimenti

Lando Norris campione in Qatar se... #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

POLE POSITION DI PIASTRI Piastri partirà in prima posizione nel Gp di domani pomeriggio in Qatar. Seguono sul podio Lando Norris e Max Verstappen. Quarta posizione per Russell, davanti ad Antonelli. Vai su X

Lando Norris risponde a Verstappen: “Ha detto che avrebbe vinto facilmente con la McLaren? Stupidaggini” - due McLaren nelle qualifiche di ieri del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si legge su oasport.it

Verstappen provoca, Norris risponde: “Lui campione in anticipo con McLaren? Ci sono cose di cui non sa molto…” - L’olandese si era divertito a stuzzicare l’ambiente della McLaren e in particolare ... Segnala formulapassion.it

Piastri a fuoco, Norris ragioniere e Verstappen incaz*ato: in Qatar è lotta aperta, mentre Ferrari è sempre più lontana e Leclerc parla di “catastrofe” - Piastri vince la Sprint Race del Qatar e rossicchia due punti a Norris nel Mondiale, mentre Verstappen fatica e non va oltre la quarta posizione. Lo riporta mowmag.com