L’Ancona non si rialza e cade nel…Fosso | Di Paoli e Ronchetti stendono i dorici

Anconatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ancora una sconfitta dopo quella patita contro il Teramo sette giorni fa, Stavolta con l’amaro sapore della beffa, perché maturata all’ultimo giro di lancette del recupero, peraltro dopo aver raddrizzato poco prima una partita che sembrava aver preso una piega sbagliata. Eppure l’Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: L8217ancona Rialza Cade Nel8230fosso