Il campanile è importante ma la classifica lo è di più: con questa "consapevolezza" la Recanatese approccia al derby odierno e d’altronde, nonostante i recentissimi risultati positivi, il ranking parla chiaro con un terz’ultimo posto che sta lì a dimostrare che il percorso di risalita per i giallorossi è sempre molto impervio. Mirko Savini, all’immediata vigilia, rimarca le qualità della Maceratese che avrà contraddistinto sinora il suo cammino per la discontinuità ma a cui il talento non manca: "Anzitutto è una squadra che ha un’identità ben precisa e che, per buona parte, lavora insieme da un anno e mezzo con meccanismi ben rodati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi di Savini. "Match ricco di duelli e intensità»