L’amore finito per Giorgia Cardinaletti la politica il calcio Cesare Cremonini vuota il sacco | Sono innamorato Fui attratto anche da un uomo
Cesare Cremonini si racconta senza filtri in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo gli anni difficili della sua formazione, le relazioni che hanno segnato la sua vita e le scelte che lo hanno portato a rivendicare la propria libertà artistica e personale. Dalle confessioni sul rapporto con i genitori alle rivelazioni sulla vita sentimentale, il cantautore bolognese disegna un ritratto intimo e complesso di chi ha dovuto affrontare gabbie dorate, depressioni familiari e manipolazioni professionali. Il racconto parte dal legame mai sbocciato con Lucio Dalla, che telefonava alla madre di Cremonini chiedendole perché non potesse essere amico di suo figlio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
