Milano – A lui, a luglio, è stata intitolata la terrazza al settimo piano dell’Istituto Nazionale dei Tumori. A lui, ora, è stata assegnata la massima onorificenza cittadina: l’Ambrogino d’oro. Anzi, più precisamente, la Medaglia d’oro alla memoria. Medico prestigiatore, evidentemente gli sopravvivono l’incanto e la magia che ha saputo suscitare nei suoi piccoli pazienti e nelle loro famiglie. Tra quanti hanno scritto al Comune di Milano per chiedere che fosse premiato c’è, non a caso, anche l’Associazione dei Genitori della Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Medico e docente universitario intimamente convinto del potere terapeutico della relazione e della necessità di una cura che abbracci anche la dimensione della spiritualità, evidentemente gli sopravvivono l’affetto e la stima non solo dei pazienti ma anche dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ambrogino d’oro a Carlo Clerici, il medico prestigiatore che faceva sentire magici i bambini malati di tumore