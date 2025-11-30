L’Ambrogino d’oro a Carlo Clerici il medico prestigiatore che faceva sentire magici i bambini malati di tumore
Milano – A lui, a luglio, è stata intitolata la terrazza al settimo piano dell’Istituto Nazionale dei Tumori. A lui, ora, è stata assegnata la massima onorificenza cittadina: l’Ambrogino d’oro. Anzi, più precisamente, la Medaglia d’oro alla memoria. Medico prestigiatore, evidentemente gli sopravvivono l’incanto e la magia che ha saputo suscitare nei suoi piccoli pazienti e nelle loro famiglie. Tra quanti hanno scritto al Comune di Milano per chiedere che fosse premiato c’è, non a caso, anche l’Associazione dei Genitori della Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Medico e docente universitario intimamente convinto del potere terapeutico della relazione e della necessità di una cura che abbracci anche la dimensione della spiritualità, evidentemente gli sopravvivono l’affetto e la stima non solo dei pazienti ma anche dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Apprendiamo con grande emozione dalla stampa che il Prof. Carlo Alfredo Clerici, psicologo della Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e docente universitario, sarà insignito dell’Onorificenza Ambrogino d’Oro alla memoria, il prestigioso ricono Vai su Facebook
Antonella Clerici a Sanremo: «Dopo l'operazione alle ovaie la mia vita è cambiata, con Vittorio non ci sposeremo. Gerry Scotti? Ogni tanto ci punzecchiamo» - Questa volta Antonella Clerici non ha consultato la sua amica cartomante. Secondo ilmessaggero.it
Carlo Conti: «Mio padre è morto quando avevo 18 anni. Mia moglie? L'ho sposata grazie ad Antonella Clerici. In Rai ancora per 2 anni, nel 2027 si vedrà» - Dal suo trionfale Festival di Sanremo a Ne vedremo delle belle il nuovo varietà di Carlo Conti con dieci showgirl del passato che si sfidano: «Non un talent show ma uno show talent», racconta a La ... Riporta corriereadriatico.it
Sanremo 2025, Carlo Conti: «Gli ascolti di Sanremo 2025? Nessuna sfida con Amadeus. Certo che sono antifascista. Antonella Clerici e Gerry Scotti sono parte della mia famiglia» - A dare il via alla 75esima edizione è stata la conferenza stampa della vigilia. Da vanityfair.it