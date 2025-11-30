L’albero le luci i canti dei bimbi Natale è già qui

I bambini aprono la lunga maratona natalizia, a Pioltello: albero in piazza, e, oggi, luminarie e patrono, via anche al concorso vetrine. Festa davanti al Municipio con i ragazzi, da tradizione. I piccoli hanno intonato "Pace sarà", insieme alle famiglie, ai cittadini e ai rappresentanti delle Istituzioni. "Ritrovarsi attorno all’abete illuminato è un gesto semplice ma dal valore profondo - dice la sindaca Ivonne Cosciotti - un invito rivolto a tutta la città a celebrare i valori di pace e fratellanza, oggi più che mai preziosi. Gli eventi in programma per queste festività vogliono far sentire ogni persona parte della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

