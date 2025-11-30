Pistoia, 30 novembre 2025 – Non più tardi di un mese fa c’era stata una razzia di computer all’interno dell’Itts “Fedi-Fermi“ creando problemi di non poco conto per quanto riguarda la didattica e la fruizione dei laboratori. Oggi, grazie all’intervento immediato e tempestivo della Bcc Banca Alta Toscana ben cinquanta dispositivi, con tutto l’occorrente per essere subito operativi, sono stati donati all’istituto di via Panconi. Il furto delle attrezzature si è dimostrato essere un danno ingente anche perché, per proseguire normalmente la didattica con gli alunni, era necessario che un adeguato numero di computer tornasse a disposizione di studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aiuto dopo il furto, donati cinquanta computer